„Führhand, Führhand, Schlaghand! Schlaghand, Führhand, Schlaghand! Führhand gerade, Schlaghand Aufwärtshaken!“ Kraft, Koordination und Konzentration beim Boxen hochzuhalten, bringt Hobby-Sportler an ihre Grenzen. Wie schwer muss es erst den Parkinson-Patientinnen fallen, die sich paarweise in der Boxsporthalle am Braamkamp in Hamburg gegenüberstehen und unter Anleitung von Dilar Kisikyol die Fäuste fliegen lassen?

Rechte Gerade: Dilar Kisikyol (r.) mit ihrer Parkinson-Boxgruppe. Foto: Dagmar Gehm

„Genau deshalb kommen wir ja jeden Mittwoch hierher, um mit Dilar eine Stunde lang an der Koordination von Armen und Beinen und der Reaktionsfähigkeit zu arbeiten“, sagt Ute Stender-Killguß, die seit Gründung des Projekts „Du kämpfst“ bei der Gruppe „KO-Parkinson“ im Januar 2022 dabei ist. Als die 72-Jährige vor fünfeinhalb Jahren ihre Diagnose erhielt, war sie verzweifelt: „Die Krankheit ist nicht heilbar. Doch man kann ihre Entwicklung verlangsamen. Nach dem Training bin ich für eine ganze Weile beweglicher.“

„Female Empowerment“ als Herzensangelegenheit

„Bewegungsabläufe auf Kommando ausführen – da laufen Sinnesorgane auf Hochtouren. Multitasking, das ist Lernstoff fürs Gehirn. Wer regelmäßig trainiert, kann darauf hoffen, dass die Symptome langsamer fortschreiten“, sagt Dilar Kisikyol, die als Drilling in Leverkusen aufwuchs, seit ihrem 16. Lebensjahr boxt und vor vier Jahren nach Hamburg zog. „Als Sozialpädagogin verbinde ich die Werte des Boxsports mit der sozialen Arbeit. Einen Schwerpunkt lege ich auf Inklusion und Gewaltprävention durch pädagogisches Boxen – wichtig für Kinder und Jugendliche.“ Eine Herzensangelegenheit ist „Female Empowerment“: Mädchen und Frauen werden dabei unterstützt, für ihre Ziele und Rechte zu kämpfen.

Vom Hamburger Boxverband wurde die 31-Jährige gefragt, ob sie Frauen- und Inklusionsbeauftragte werden will. „Am Anfang war ich am Verzweifeln, als ich sah, mit welchen Hindernissen und Herausforderungen die Parkinson-Frauen zu kämpfen haben. Doch den Boxsport kann jeder ausführen, selbst im Rollstuhl“, zieht Kisikyol eine erste Bilanz. Inzwischen sei es eine Win-win-Situation.

„Die Liebe dieser Gruppe gibt auch mir ganz viel Kraft.“ Dilar Kisikyol Boxerin und Sozialpädagogin

Zehn Teilnehmerinnen boxen sich in Dilars Kurs in ein unbeschwerteres Leben zurück. „Das Training hat mir unheimlich viel Mut gegeben“, bestätigt die ehemalige Food-Journalistin Bettina Köhler. „Nach meiner Diagnose 2017 war ich ziemlich verzagt. Im Boxtraining merke ich, dass noch Kraft in mir ist.“

Kampf um die Weltmeisterschaft am 28. Oktober

Für ihr Engagement wurde Dilar Kisikyol unlängst mit dem Annemarie-Dose-Preis ausgezeichnet, der an die Gründerin der Hamburger Tafel erinnert. Jurorin und Schauspielerin Andrea Gerhard sagte in ihrer Laudatio: „Dilar Kisikyol ist eine Kämpferin für ein selbstbestimmtes Leben durch den Boxsport. Und zwar nicht nur für Frauen, die an Parkinson erkrankt sind, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Dabei ist ihr Name wegweisend: Dilar ist Kurdisch und bedeutet Feuerherz.“

Am 28. Oktober verteidigt die 31-jährige Profi-Boxerin in München bei der Veranstaltung von P2M–Boxpromotion ihren Titel als Weltmeisterin im Leichtgewicht. Trotzdem nimmt sie sich weiterhin die Zeit, regelmäßig mit ihrer Parkinson-Gruppe zu trainieren. Ehrenamtlich.