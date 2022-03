Inflation FOTO: Sebastian Gollnow Verbraucherpreise Preissprung im Februar: Erste Schätzung zur Inflation Von dpa | 01.03.2022, 16:43 Uhr | Update vor 37 Min.

Seit Monaten verharrt die Teuerung in Deutschland auf hohem Niveau. Der Krieg in der Ukraine lässt in Sachen Preisentwicklung nichts Gutes erwarten.