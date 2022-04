Staubputzen ist für Allergiker ein besonderes Problem. FOTO: dpa/Christin Klose Tipps für den eigenen Haushalt Pollen, Staub und Milben: Was Allergikern beim Putzen hilft Von dpa | 05.04.2022, 10:00 Uhr | Update vor 29 Min.

Pollen und Staub in den Wohnräumen sind lästig, für Allergiker sogar gefährlich. So bekommt man sie besser weg und reduziert von Anfang an ihre Ausbreitung im Haus.