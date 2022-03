Polizei FOTO: David Inderlied Gesundheit-fitness Polizei schließt zwei Corona-Testzentren Von dpa | 03.03.2022, 17:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Rotenburger Polizei hat vier Corona-Testzentren kontrolliert und zwei von ihnen wegen festgestellter Mängel geschlossen. In einem Zentrum in Rotenburg sei ein Mitarbeiter nur unzureichend medizinisch geschult gewesen und in Zeven seien Tests mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum verwendet worden, begründete die Polizei am Donnerstag die beiden Schließungen. In einem weiteren Fall in Zeven wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil eine gewerberechtliche Anmeldung fehlte.