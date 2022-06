ARCHIV - Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Gesundheit Pflegeeinrichtungen: Informationsmangel bei Tarifpflicht Von dpa | 22.06.2022, 15:23 Uhr

Der Verband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Mecklenburg-Vorpommern fordert vom Bund mehr Informationen zu den Regelungen der ab September greifenden Tarifpflicht in der Pflege. „Um die gesetzlich geforderte Tarifpflicht in der Pflege aber umsetzen zu können, brauchen die Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern Klarheit über die gesetzlichen Grundlagen und die Refinanzierung“, teilte der Verband am Rande einer Qualitätskonferenz des Bundesverbandes in Linstow (Landkreis Rostock) mit.