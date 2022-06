ARCHIV - Eine Frau hält einen Organspendeausweis in ihren Händen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Gesundheit Organspende: Trotz hoher Bereitschaft lange Warteliste Von dpa | 03.06.2022, 13:28 Uhr

Zum Tag der Organspende hat Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) an die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich mit dem Thema zu befassen. Zwar habe der Anteil der Spender mit 16,1 pro eine Million Einwohner hierzulande im Jahr 2021 höher gelegen als im Bundesschnitt mit 11,2. Dennoch seien die absoluten Zahlen gering, sagte Drese am Freitag in Schwerin.