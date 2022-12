Nun im Winter - eine Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen? Foto: Jens Schierenbeck/dpa-tmn up-down up-down Allergen-Immuntherapie Nun im Winter - Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen? Von dpa | 21.12.2022, 04:48 Uhr

Momentan können Heuschnupfen-Geplagte durchatmen. An der Ursache der Pollenallergie setzt allerdings nur eine Allergen-Immuntherapie an. Damit beginnt man am besten in der kalten Jahreszeit.