Nüchtern bis Ostern: So klappt's mit dem Alkohol-Fasten Von dpa | 01.03.2022, 06:03 Uhr

Die Fastenzeit lädt dazu ein, an seinen Gewohnheiten zu schrauben - etwa am Alkoholkonsum. Warum eine Pause von Bier, Wein und Schnaps sinnvoll ist und was beim Durchhalten hilft.