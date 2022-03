Stadtansicht Amsterdam FOTO: Patrick Pleul Die Maske fällt Niederlande schaffen letzte Corona-Maßnahmen ab Von dpa | 23.03.2022, 15:56 Uhr | Update vor 54 Min.

Obwohl die Infektionszahlen höher sind als in Deutschland, wagen die Niederlande größere Lockerungsschritte. So muss etwa selbst in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske mehr getragen werden.