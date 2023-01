Nichtstun hat in unserem Sprachgebrauch einen negativen Beigeschmack. Wer nichts tut, wird als faul oder unproduktiv angesehen. Sicher leistet Nichtstun keinen Beitrag zur Gesellschaft, aber wer sich nie Zeit nimmt, um nichts zu tun, dem geht irgendwann die Energie aus. Deshalb ist Nichtstun so wichtig. Wir können dabei regenerieren und neue Kraft tanken, um weitermachen zu können. Nichtstun ist gut für unsere Psyche, dabei ist Nichtstun gar nicht so einfach.

Nichts tun zu müssen ist heutzutage Luxus. Es gibt zu viele Termine, die wir einhalten müssen, zu viele Aufgaben auf unserer To-Do-Liste und zu viele Anforderungen, denen wir gerecht werden wollen. Da befällt uns schnell das schlechte Gewissen, wenn wir einmal nichts tun. Zu groß ist der Drang, doch kurz die E-Mails zu checken, den Abwasch zu machen oder die Wäsche anzustellen.

Dabei klingt es so simpel, einfach nichts zu tun. Faktisch gesehen ist es aber gar nicht möglich, nichts zu tun. Sprechen wir davon, dass wir nichts getan haben, meinen wir meistens, dass wir den Tag auf dem Sofa verbracht haben, vielleicht mit einem guten Buch oder einem spannenden Film. Aber auch dann haben wir schließlich etwas getan. Nämlich gelesen oder einen Film geschaut. Nichtstun bedeutet in diesem Fall also nicht, dass man wirklich nichts getan hat, sondern dass man nichts Produktives geleistet hat. Damit Nichtstun einen positiven Effekt hat, muss man sich aktiv für das Nichtstun entscheiden. Dabei klingt aktiv Nichtstun eher nach einem Widerspruch.

Aktiv nichts tun heißt, wir müssen uns erst einmal erlauben, nichts zu tun. Wie genau das Nichtstun dann ausgestaltet wird, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ob ein Instrument spielen, malen, meditieren oder Yoga. Es geht nur darum, etwas für sich selbst zu tun, ohne damit einen besonderen Zweck zu verfolgen. Oft hilft es, während dieser Zeit offline zu bleiben und keine Social-Media-Kanäle zu nutzen. Denn auf Social Media werden wir mit anderen Nutzern konfrontiert, die Fotos von Aktivitäten, ihrem Fortschritt oder ihrer Arbeit posten. Dadurch geraten wir schnell selbst wieder zu dem Entschluss, dass wir produktiv sein müssen.

Legen wir das Handy also für eine Weile weg und konzentrieren uns darauf, nichts zu tun, so merkwürdig es auch klingt. Wir erlauben uns, kein schlechtes Gewissen zu haben, während wir nichts tun. Erst dadurch können wir Energie zurückgewinnen und den Moment genießen, ohne an Arbeit oder den Haushalt zu denken.

Nichtstun ist wichtig für die Psyche, um Geist und Körper wieder in Balance zu bringen. Das steigert ganz automatisch unsere Laune. Wer ausgeglichen ist und zwischendurch wieder Energie tankt, ist außerdem produktiver. Denn am besten arbeitet es sich schließlich gut gelaunt, voller Energie und mit dem Wissen, dass man sich auch einmal eine Auszeit gönnen darf.

