Itzehoe Neue Infektionsstation am Klinikum eröffnet Von dpa | 08.04.2022, 16:34 Uhr

Eine neue Infektionsstation ist am Klinikum Itzehoe eröffnet worden. „Fakt ist, dass für die Behandlung von Infektionserkrankungen gut ausgestattete medizinische Einrichtungen notwendig sind, die zur Begrenzung von Ausbruchsgeschehen beitragen“, sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Freitag. Den Neubau einer Infektionsstation zu fördern, habe die Regierung unabhängig von der Corona-Pandemie 2017 als Ziel in den Koalitionsvertrag aufgenommen.