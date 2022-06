ARCHIV - Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Pandemie MV verlängert Maskenpflicht im Nahverkehr um vier Wochen Von dpa | 21.06.2022, 13:29 Uhr | Update vor 35 Min.

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt in Mecklenburg-Vorpommern für weitere vier Wochen. Die Landesregierung verlängerte die Corona-Landesverordnung bei ihrer auswärtigen Sitzung am Dienstag in Berlin entsprechend, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss sagte. Die Landesverordnung gilt nun bis zum 23. Juli, wie ein Regierungssprecher sagte.