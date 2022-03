Abendessen FOTO: Eman Helal Ramadan Mit Typ-1-Diabetes besser nicht fasten Von dpa | 30.03.2022, 04:48 Uhr | Update vor 2 Std.

Am 2. April beginnt in diesem Jahr für viele Muslime der Fastenmonat Ramadan. Ob Diabetikerinnen und Diabetiker fasten sollten, hängt davon ab, an welchem Typ sie erkrankt sind.