Mit einer an US-Soldaten erprobten Technik soll man innerhalb von zwei Minuten einschlafen können. FOTO: Unsplash/Lucas Andrade up-down up-down Liegen Sie lange wach? Mit dieser Methode des US-Militärs schlafen Sie in zwei Minuten ein Von Rebecca Niebusch | 09.08.2022, 15:12 Uhr

Dieser Trick zum schnelleren Einschlafen wurde für US-Soldaten entwickelt: Angeblich findet man so in 120 Sekunden in einen erholsamen Schlaf.