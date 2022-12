Beim FAST-Test werden die Bereiche getestet, die bei einem Schlaganfall am häufigsten betroffen sind: das Gesicht (Face), die Arme (Arms) und die Sprache (Speech). Dazu kommt die Zeitkomponente (Time). Bei einem Schlaganfall können bestimmte Bereich im Gehirn nicht mehr ausreichend durchblutet werden oder es ist eine Blutung in einer Hirnregion aufgetreten. Das kann dazu führen, dass die Nervenzellen in dem geschädigten Bereich nicht mehr ihrer Funktion nachkommen können. Mit dem FAST-Test können diese Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Face (Gesicht): Bitten Sie die betroffene Person, zu lächeln. Dabei sollen beide Mundwinkel nach oben zeigen. Sollte die Gesichtsmuskulatur keine oder wenig Aktivität aufweisen, kann dies ein Symptom für einen Schlaganfall sein. Häufig hängt in diesem Fall der Mundwinkel auf einer Seite herab, während sich die andere Seite normal verhält.

Arms (Arme): Bitten Sie die betroffene Person, beide Arme nach vorne zu strecken und währenddessen die Handflächen nach oben zu drehen. Sinkt ein Arm schnell wieder herab, dreht sich ein Arm oder kann der Arm überhaupt nicht gehoben werden, besteht der Verdacht auf eine Lähmung aufgrund eines Schlaganfalls.

Speech (Sprache): Bitten Sie die betroffene Person, einen leichten Satz nachzusprechen. Ist es dem Betroffenen nicht möglich, den Satz zu wiederholen oder klingen die Worte unverständlich, kann eine Sprach- oder Sprechstörung vorliegen.

Time (Zeit): Sollte der Betroffene mit einer oder allen Aufgaben Probleme haben, sollten Sie unverzüglich den Rettungsdienst wählen. Sollten die Symptome nur vorrübergehend aufgetaucht sein, schließt das dennoch keinen Schlaganfall aus. Vorrübergehend neurologische Symptome können auch Vorboten eines Schlaganfalls sein.

Um zwei weitere Bereiche zu testen, die bei einem Schlaganfall betroffen sein können, kann der FAST-Test auch erweitert werden. Nach dem FAST-Test können die Balance und die Augen des Betroffenen getestet werden. Bitten Sie die betroffene Person, auf einer Linie zu gehen oder auf einem Bein zu stehen. Treten hierbei Gleichgewichtsprobleme oder Schwindel auf, kann dies ebenfalls ein Zeichen für einen Schlaganfall sein. Auch doppelt oder verschwommen sehen können ein Hinweis darauf sein.

Der FAST-Test reicht allein zwar nicht aus, um einen Schlaganfall zu diagnostizieren, ist aber ein wertvolles Hilfsmittel, um mögliche Schlaganfälle zu erkennen. Da nicht jeder Schlaganfall-Patient die gleichen Symptome aufweist, ist es wichtig, auch kleine Auffälligkeiten ernst zu nehmen. Sollte der Notruf verständigt werden, muss dem Notarzt unbedingt der Verdacht auf einen Schlaganfall mitgeteilt werden.

