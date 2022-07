ARCHIV - Menschen unter 40 Jahre sollten einer neuen Studie zufolge deutlich weniger Alkohol trinken als bisher angenommen. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Ein Schnapsglas Bier pro Tag Menschen unter 40 sollten nur sehr wenig Alkohol trinken Von dpa | 15.07.2022, 17:32 Uhr

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind kein Problem - so heißt es oft. Eine Forscherteam räumt nun mit diesen Klischees auf und gibt selbst Empfehlungen. Die dürften so manchem nicht schmecken.