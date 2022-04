ARCHIV - Ein Schüler sitzt an einem Schreibtisch und erledigt Aufgaben. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Güttler Frühjahr Mehr als 7000 Hamburger Schüler nutzen Lernferien Von dpa | 24.04.2022, 14:41 Uhr

Hamburgs Schülerinnen und Schüler haben auch in den Frühjahrsferien 2022 kostenfreie Lernangebote der Schulen genutzt, um durch die Pandemie verursachte Lernlücken aufzuholen. 7212 Schülerinnen und Schüler nahmen an insgesamt 910 Kursen teil, wie die Hamburger Schulbehörde am Sonntag mitteilte. „Es ist sehr erfreulich, dass unsere Angebote gut angenommen werden“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).