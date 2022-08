Medikamente können unter der Hitze ihre Wirkung deutlich verändern. FOTO: imago images/Westend61 up-down up-down Unbedingt mit Arzt sprechen Vorsicht: Medikamente können aufgrund der Hitzewelle ihre Wirkung verändern Von dpa | 13.08.2022, 11:41 Uhr

Medikamente nehmen in einigen Fällen Einfluss auf das Bewusstsein oder die Körperbeherrschung. Vor allem in der aktuellen Hitzewelle können Tabletten und Co. ihre Wirkung verändern - das müssen Sie dann tun.