Ende der Corona-Vorgaben Maskenregeln in Praxen und Kliniken kann es weiter geben Von dpa | 06.04.2023, 16:08 Uhr

Die letzten Maskenpflichten im Kampf gegen Corona laufen am Freitag auch in Gesundheitseinrichtungen aus. Doch Schutzbestimmungen an der Eingangstür für Patientinnen und Patienten sind nach wie vor möglich.