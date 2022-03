FFP2-Maske FOTO: Frank Rumpenhorst Pandemie Maskenpflicht in NRW-Gefängnissen bleibt bestehen Von dpa | 31.03.2022, 06:41 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Maskenpflicht in den Gefängnissen in NRW soll auch nach dem 2. April in bestimmten Bereichen bestehen bleiben. Das sagte ein Sprecher des Justizvollzugs auf dpa-Anfrage. Eine Vertreterin des Justizministeriums hatte im Rechtsausschuss berichtet, dass es einen Musterhygieneplan geben werde, den die Einrichtungen auf ihre Bedürfnisse anpassen könnte. Der Plan soll auch eine Maskenpflicht beinhalten.