Das Ein- und Ausräumen der Geschirrspülmaschine dauert durchschnittlich neun Minuten. Saubere Teller und Tassen Hygienisch rein: Geschirr per Hand abspülen oder in der Maschine? Von Julia Skaberna | 05.08.2022, 19:00 Uhr

Eine Spülmaschine ist echt praktisch. Sie übernimmt den lästigen Abwasch und erspart Ihnen Zeit. Auch der Wasserverbrauch ist geringer. Doch was ist hygienischer - das Geschirr per Hand abzuspülen oder in der Maschine?