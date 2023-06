Ein neuer Hitze-Sommer beginnt - und die Foto: dpa/dpa/Matthias Bein up-down up-down Gesundheitsgefahr Klimawandel Macht Deutschland bald auch Siesta? Ein Bundesland spekuliert über Hitze- und Sonnenschutz Von dpa | 28.06.2023, 15:29 Uhr

Die „Siesta“ am Mittag und kostenfreie Sonnencreme-Spender könnten aus Sicht der SPD-Opposition auch in Nordrhein-Westfalen eine pragmatische Antwort auf zunehmende Hitze sein. Aber auch obdachlose Menschen müssen in dem Prozess berücksichtigt werden.