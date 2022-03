Schwimmen FOTO: Uwe Anspach Gesundheit-fitness Lust auf Vereine machen Von dpa | 27.03.2022, 15:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Sie reiten, spielen Fußball oder schwimmen gemeinsam: Viele Menschen sind in Deutschland in einem Sportverein. Allerdings sind in der Corona-Krise deutlich weniger Menschen neu in die Vereine eingetreten als üblich. Das trifft besonders auf jüngere Kinder zu. Für sie habe es wegen Corona weniger regelmäßige Angebote gegeben, sagt ein Fachmann. Schwimmkurse oder Bambini-Fußball fanden also seltener statt. Natürlich verlassen auch immer mal Menschen einen Verein, sodass die Mitgliederzahlen der Vereine zurückging.