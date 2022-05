ARCHIV - Das Leibniz-Rechenzentrum im bayerischen Garching. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler Künstliche Intelligenz Leibniz-Rechenzentrum in Garching bekommt KI-„Superchip“ Von dpa | 25.05.2022, 16:18 Uhr

In der medizinischen Forschung oder auch in der Luft- und Raumfahrttechnik: In vielen Bereichen steigt der Bedarf an Rechenkapazität immer weiter. Ein „Superchip“ soll Abhilfe schaffen ...