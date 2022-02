Karl Lauterbach (SPD) FOTO: Wolfgang Kumm Gesundheit-fitness Lauterbach und Karnevalspräsident mit versöhnlichen Tönen Von dpa | 23.02.2022, 13:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach einem Zwist um Karnevalsfeiern in Corona-Zeiten haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Kölns oberster Karnevalist Christoph Kuckelkorn nun versöhnliche Töne angeschlagen. Die beiden Männer hätten sich am Dienstag - wenige Tage vor dem Karnevalshöhepunkt - digital in „freundschaftlicher und konstruktiver Atmosphäre“ ausgetauscht, teilte die örtliche SPD-Stadtratsfraktion am Mittwoch mit.