Schulung für richtiges Inhalieren Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Asthmaspray Krankenkasse zahlt Schulung für richtiges Inhalieren Von dpa | 09.01.2023, 10:17 Uhr

Wer an einem Atemwegsinfekt oder unter Asthma leidet, muss inhalieren. Doch der richtige Umgang mit dem Inhalator ist gar nicht so einfach. Die Krankenkasse bezahlt aber eine Schulung in der Apotheke.