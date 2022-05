ARCHIV - Eine Frau raucht eine Zigarette. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Christoph Schmidt Gesundheit Krankenkasse registriert immer mehr Tabaksüchtige im Norden Von dpa | 30.05.2022, 12:08 Uhr

Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die wegen einer Tabaksucht in Behandlung waren, ist laut einer Statistik zwischen 2010 und 2020 deutlich gestiegen. Das zeigen Daten der Krankenkasse KKH. Im Norden wurden demnach 2020 etwa 200.000 Menschen wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrausches oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak behandelt. Im Vergleich zum Jahr 2010 sei das ein Plus von rund 66 Prozent.