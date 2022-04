Zahnarzt FOTO: Markus Scholz Gesundheit Krankenkasse: Menschen gehen wieder mehr zur Zahnvorsorge Von dpa | 04.04.2022, 20:40 Uhr | Update vor 31 Min.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gehen nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) wieder mehr zur Zahnvorsorge. Nach einem Absturz um 11 Prozent im ersten Halbjahr 2020 sei im ersten Halbjahr 2021 die Zahl der Vorsorgetermine von KKH-Versicherten wieder um 10 Prozent gewachsen, teilte die Kasse am Montag mit. Grund für den starken Rückgang 2020 sei die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewesen. Mittlerweile fühlten sich die Menschen wieder sicherer. In Zahnarztpraxen gälten außerdem generell sehr hohe Hygienestandards, was das Risiko einer Infektion für Patienten stark reduziere.