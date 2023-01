Kopf in den Nacken legen: Nasentropfen richtig anwenden Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn up-down up-down Erkältungszeit Kopf in den Nacken legen: Nasentropfen richtig anwenden Von dpa | 27.01.2023, 12:31 Uhr

Manche Menschen verwenden lieber Nasentropfen statt Nasenspray. Doch dafür braucht man zumindest am Anfang in der Regel etwas Übung. Wie Sie am besten vorgehen und was Sie dabei beachten sollten.