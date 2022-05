Die Pocken zählten lange zu den gefährlichsten Krankheiten überhaupt für den Menschen. Impfstoffe brachten die Rettung FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Immer mehr Fälle Kommt jetzt die Pockenimpfung zurück? Affenpocken auf dem Vormarsch Von dpa | 25.05.2022, 17:20 Uhr

Die Affenpocken verbreiten sich mittlerweile in Europa - auch in Deutschland. Die WHO hatte vor knapp 55 Jahren eine Impfkampagne gegen Pocken ins Leben gerufen, Milliarden Dosen wurden verimpft. Erleben wir bald ein Déjà-vu?