Eine Infektion mit A-Streptokokken kann bei Kindern verschiedene Krankheitsbilder verursachen. Foto: imago images/Westend61 up-down up-down Krankheitswelle Kinder-Todesfälle in Großbritannien: Was sind A-Streptokokken? und | 12.12.2022, 13:30 Uhr Von Laurenz Blume dpa | 12.12.2022, 13:30 Uhr

Mehrere Kinder sind in Großbritannien bereits an einer Infektion mit A-Streptokokken gestorben. Was es mit dem Krankheitserreger auf sich hat und wie gefährlich er ist.