Alle Kinder auf der ganzen Welt sollen möglichst gegen Kinderlähmung geimpft werden, um die Krankheit auszurotten. Foto: Fareed Khan/AP/dpa FOTO: Fareed Khan Medizin Kampf gegen Kinderlähmung geht weiter Von dpa | 20.06.2022, 16:40 Uhr

Der Dienstag ist ein Tag zum Feiern. Dann ist es genau 20 Jahre her, dass eine schlimme Krankheit in Europa ausgerottet wurde. Die Rede ist von Polio, oft auch Kinderlähmung genannt. Ein Virus löst die Krankheit aus. In den Körper kann es zum Beispiel über verschmutztes Wasser gelangen. Die meisten Menschen merken es nicht, wenn sie das Virus haben. Doch bei einigen Kindern kann es Lähmungen hervorrufen. Manche Kinder sterben auch daran.