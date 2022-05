Anders als an Hüfte und Knie geht die durch Abnutzung des Gelenkknorpels bedingte Erkrankung häufig nicht auf altersbedingten Verschleiß oder Ursachen wie Übergewicht zurück, sondern in den meisten Fällen ist sie eine (Spät-)Folge von Verletzungen und traumatischen Einwirkungen wie Knochen-/Knöchelbrüchen oder häufigem Umknicken. Sprunggelenksarthrosen sind mit starken Schmerzen verbunden und können die Mobilität der Betroffenen im weiteren Verlauf stark einschränken.

Welche Therapieformen es gibt, wird in der nächsten Veranstaltung der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Niels-Stensen-Kliniken vermittelt. Unter der Überschrift „Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose am Fuß- und Sprunggelenk“ geben am Mittwoch, 11. Mai, 18 Uhr, im NOZ-Medienzentrum der Fuß-/Sprunggelenkschirurgie-Sektionsleiter Dr. Jens Bischoff und Oberarzt Philipp Steinke von der Klinik für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie der Niels-Stensen-Kliniken einen Überblick über die Erkrankung und zeigen auf, wie Betroffene wirkungsvoll versorgt werden können. Wie gewohnt können vorab Fragen gestellt werden, die von den Referenten in ihrem Vortrag aufgegriffen werden. Das Einsenden von Fragen ist per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de möglich.

Nachdem die Vorträge zuletzt zum Schutz vor der Pandemie ausschließlich im Internet übertragen wurden, läuft der Abend zur Sprunggelenksarthrose wieder mit Zuhörern im NOZ-Medienzentrum und wird gleichzeitig ins Internet übertragen. Für den Zugang ins NOZ-Medienzentrum müssen Eintrittskarten gekauft werden, die für 5 Euro u.a. in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und online bei Eventim erhältlich sind. Im Internet kann die Live-Übertragung kostenlos unter der Adresse www.noz.de/arthrose-fuss aufgerufen werden. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Im Anschluss an den Vortrag können weitere Fragen gestellt werden.

Wie Bischoff und Steinke erklären, treten Arthrosen am Sprunggelenk deutlich seltener als an Hüfte oder Knie auf, weil der Knorpelüberzug der „tragenden“ Knochenkonstruktion aus dem Oberen und Unteren Sprunggelenk besonders belastbar und widerstandsfähig ist. Zu den Betroffenen gehören viele jüngere Erwachsene. „Es sind meist angeborene Fehlstellungen oder durch Verletzungen wie Brüche oder Bäderrisse erworbene Instabilitäten, die solche Arthrosen auslösen. Am Oberen Sprunggelenk sind überdurchschnittlich viele junge Menschen von diesen Arthrosen betroffen, weil sie häufig von Sportverletzungen ausgehen“, erläutert Bischoff. „Außer nach schweren Unfällen entwickelt sich die Erkrankung meist über einen langen Zeitraum, in dem sich erst anlauf- und belastungsabhängige Schmerzen einstellen, die später auch auf die Ruhephasen übergehen. Dabei schränkt sich die Bewegungsfähigkeit des Gelenks immer weiter ein und die Beschwerden nehmen zu“, verdeutlicht Steinke.