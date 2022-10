Impfung Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Kampf gegen Kinderlähmung Impfungen bringen Aussicht auf poliofreie Welt Von dpa | 25.10.2022, 15:23 Uhr

Der Kampf gegen Kinderlähmung in den letzten Jahrzehnten hat sich bewährt: In Europa gehört die Krankheit der Geschichte an. Doch immer wieder tauchen neue Erreger auf.