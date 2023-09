Erwachsene aus bestimmten Risikogruppen können laut Ständiger Impfkommission (Stiko) bei einem Termin gegen gleich drei Krankheiten geimpft werden: Grippe, Corona und Pneumokokken. Das geht aus einer Empfehlung des Expertengremiums vom Donnerstag hervor, in der ein neuerer Pneumokokken-Impfstoff berücksichtigt wird. Die Stiko bewertet das Präparat gegen die bakterielle Atemwegsinfektion (PCV20) demnach als überlegen im Vergleich zu den bisher empfohlenen Vakzinen (PPSV23 und PCV13).

Die Stiko empfiehlt die Impfung gegen Pneumokokken für ab 60-Jährige, chronisch Kranke, Menschen mit Immundefekten und Menschen, die durch ihren Beruf stärker gefährdet sind. Die Empfehlungen decken sich zum Teil mit den Grippe- und Corona-Impfempfehlungen für diesen Herbst. Die gleichzeitigen Impfungen könnten bei bestehender Indikation gegeben werden, hieß es.

Zu den Zielen der Pneumokokken-Impfung gehöre unter anderem das Verhindern schwerer Verläufe, von Krankenhauseinweisungen, Folgeschäden und Tod. „Außerdem schützt die Impfung der Indikationsgruppen auch andere Bevölkerungsgruppen, indem die Verbreitung des Erregers in der Bevölkerung reduziert wird.“ Bislang bewertet die Stiko die Impfquoten in den genannten Gruppen in Deutschland als zu gering.

Hier können Sie die offizielle STIKO-Empfehlung lesen

Der Impfstoff PCV20 ist den Angaben zufolge seit Anfang 2022 in Deutschland für Menschen ab 18 zugelassen. Die Stiko wertete nach eigenen Angaben die verfügbaren Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit aus und bezog Ergebnisse einer Modellierung ein.