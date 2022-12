Per Spritze wird Allergiepatienten bei einer Hyposensibilisierung klassicherweise das Therapiepräparat verabreicht. Symbolfoto: dpa/Jens Schierenbeck up-down up-down Allergen-Immuntherapie Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen: Warum Sie jetzt damit beginnen sollten Von dpa | 21.12.2022, 12:04 Uhr

Heuschnupfen? Im Moment können Allergiker vermutlich durchatmen, doch der nächste Frühling naht. Wer etwas gegen die Pollenallergie tun will, muss sich hyposensibilisieren lassen – und damit beginnt man am besten jetzt im Winter. Alles, was Sie zu der Allergen-Immuntherapie wissen müssen.