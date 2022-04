ILLUSTRATION - Klare Sicht oder Schleierblick? Wenn die Augen morgens oft trüb sind, kann das ein Hinweis auf eine Netzhautthrombose sein. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn FOTO: Andrea Warnecke Trübe Augen Hinter Schleiersehen kann Thrombose stecken Von dpa | 25.04.2022, 17:51 Uhr

Der erste Blick am Morgen ist wie durch dichten Nebel? Das kann an kleinen Blutgerinnseln in der Netzhaut liegen. Woran merkt man, dass man möglicherweise betroffen ist?