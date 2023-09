Der Deutsche Hausärzteverband hat vor Verschwendung und erheblichem organisatorischen Aufwand bei der Corona-Impfkampagne im Herbst gewarnt. Dass es den angepassten Impfstoff nicht als Einzeldosis gebe, sei ärgerlich, sagt Nicola Buhlinger-Göpfarth, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, dem „Spiegel“.

Angepasster Impfstoff bislang nicht in Einzeldosen verfügbar

Der vergangene Woche von der EU-Kommission zugelassene angepasste Impfstoff von Biontech, Comirnaty XBB.1.5, wird weiterhin in Fläschchen ausgeliefert, die sechs Dosen enthalten. Diese müssen zeitnah verabreicht werden, sonst droht der Impfstoff seine Wirkung zu verlieren. „Wir werden wieder im organisatorischen Overkill enden, wenn wir jedes Mal, wenn eine Biontech-Impfung notwendig ist, entweder schnell fünf weitere Impflinge organisieren, die Impfung verschieben oder fünf Impfdosen wegschmeißen müssen“, kritisierte Buhlinger-Göpfarth.

Biontech teilte auf Anfrage des „Spiegel“ mit, dass derzeit Vorbereitungen laufen, auch Einzeldosen des angepassten Impfstoffs auf den Markt zu bringen. Wann diese in Deutschland verfügbar sein könnten, stehe aber noch nicht fest.

Die EU-Kommission hatte den angepassten Biontech-Impfstoff am Freitag zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt aktuell etwa Menschen ab 60 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen oder die ein erhöhtes Risiko haben sich anzustecken.

Auch andere Hersteller haben angepasste Impfstoffe entwickelt. Das Unternehmen Moderna plane, seinen angepassten Covid-Impfstoff „rechtzeitig zur hiesigen Impfsaison in Deutschland“ als Einzeldosen zur Verfügung zu stellen, zitierte der „Spiegel“ eine Sprecherin von Moderna in Deutschland. Die Zulassung in der EU sei beantragt, stehe aber noch aus.