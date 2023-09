XBB.1.5, EG.5, Pirola: Aktuell grassieren verschiedene Corona-Varianten in der Welt. Auch in Deutschland kam es bei einigen Menschen zuletzt wieder dazu, dass der Corona-Test zwei Striche gezeigt hat. Zudem steht die Grippe-Saison bald wieder an, hier kann man im Winter ebenfalls mit mehr Krankheitsfällen rechnen.

Deshalb empfehlen Ärzte unter anderem älteren Menschen und Risikogruppen, sich gegen beide Virusinfektionen impfen zu lassen. Gegen die Grippe empfiehlt das Robert-Koch-Institut, sich frühestens im Oktober und spätestens Mitte Dezember impfen zu lassen. Das könnte allerdings auch in den Zeitraum einer Corona-Auffrischungsimpfung fallen – seit Anfang dieser Woche gibt es in den Praxen einen neuen Impfstoff, der an die XBB.1.5-Variante angepasst ist. Dürfen beide Impfungen zusammen verabreicht werden?

Corona- und Grippeimpfung: In der Regel geht beides zur selben Zeit

In der Regel heißt die Antwort: Ja, das geht. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) teilt mit: „Die Impfung mit Totimpfstoff [gegen Grippe, Anm. d. Red.] kann in der Regel gleichzeitig mit der Impfung gegen Covid-19 erfolgen.“ Das gelte auch generell für andere Impfungen, sofern es sich um Totimpfstoffe handelt. Geimpft wird dann an zwei verschiedenen Armen. Die BZgA weist jedoch darauf hin, dass bei gleichzeitiger Gabe von zwei Impfstoffen häufiger Impfreaktionen auftreten können als bei zwei getrennten Impfungen.

Mehr Informationen: Was ist der Unterschied zwischen einem Totimpfstoff und einem Lebendimpfstoff? größer als Größer als Zeichen Totimpfstoffe – oder inaktivierte Impfstoffe – enthalten entsprechend ihrer Bezeichnung nur abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht mehr vermehren können, oder auch nur Bestandteile der Erreger. Diese werden vom Körper als fremd erkannt und regen das körpereigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung an, ohne dass die jeweilige Krankheit ausbricht. mRNA-Impfstoffe und vektorbasierte Impfstoffe sorgen dafür, dass der Körper selbst kleine Teile des Erregers herstellt. Bei den Corona-Impfstoffen ist dies ein kleines Protein von der Oberfläche des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Auf diese Erregerteile reagiert dann – wie bei Totimpfstoffen – das Abwehrsystem. Daher werden diese Impfstofftypen mit Totimpfstoffen gleichgesetzt. Lebendimpfstoffe enthalten geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger, die jedoch so abgeschwächt wurden, dass sie die Erkrankung selbst nicht auslösen. Nur in seltenen Fällen können sie zu einer leichten „Impfkrankheit“ führen – wie bei den sogenannten Impfmasern. Dies ist ein leichter, masernähnlicher Ausschlag, der einige Wochen nach der Impfung auftreten kann und nicht ansteckend ist. Quelle: BZgA

Zur Grippe-Impfung mit einem Lebendimpfstoff, beispielsweise in Form eines Nasensprays für Kinder, soll hingegen ein Mindestabstand von 14 Tagen vor und nach jeder Covid-19-Impfung eingehalten werden.