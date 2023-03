Kiwi, Orange, Zitrone oder Paprika: Vitamin C ist überlebenswichtig für den menschlichen Körper. Symbolfoto: Imago Images/Panthermedia up-down up-down Obst und Gemüse Gesunde Ernährung: So viel Vitamin C braucht unser Körper am Tag Von dpa | 19.03.2023, 11:32 Uhr

Der menschliche Körper kann Vitamin C selbst nicht herstellen, dabei ist es für unsere Gesundheit essenziell. Lesen Sie hier, wie hoch der tägliche Bedarf an Vitamin C ist und in welchen Lebensmitteln am meisten vom Energieträger Ascorbinsäure steckt.