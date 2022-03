Fortsetzung Prozess gegen Ex-Klinikmitarbeiter FOTO: Sina Schuldt Prozess Gericht setzt Befragung von Patientenmörder Högel fort Von dpa | 08.03.2022, 02:37 Uhr | Update vor 16 Min.

Das Landgericht Oldenburg setzt am Dienstag (9.00 Uhr) die Vernehmung des verurteilten Patientenmörders Niels Högel fort. Es ist der dritte Verhandlungstag in Folge, der sich ausschließlich der Befragung des 45-Jährigen widmet. Weitere dürften folgen. Der Deutsche sagt in einem Prozess gegen Ex-Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft eine Mitverantwortung an seinen Verbrechen durch Unterlassen vor.