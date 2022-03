Landgericht Oldenburg FOTO: Hauke-Christian Dittrich Gesundheit-fitness Gericht befragt Patientenmörder Högel weiter als Zeuge Von dpa | 02.03.2022, 02:07 Uhr | Update vor 39 Min.

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel wird am Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg weiter als Zeuge befragt. Der heute 45-Jährige sagt in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Am Dienstag war Högel bereits über mehrere Stunden vernommen worden. Er schilderte, warum und wie er seine Opfer tötete.