Bernd Plake, Richter am Landgericht, sitzt vor Prozessbeginn im Gerichtssaal. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt Prozess Freispruch für Rentner wegen Nicht-Bezahlens eines Bußgeldes Von dpa | 03.05.2022, 13:06 Uhr

Kleiner Zettel mit großer Wirkung: Weil sie ein Corona-Kontaktformular nicht vollständig ausgefüllt hatten, sollte ein Rentnerehepaar aus Hamburg ein hohes Bußgeld zahlen. Doch ein Richter am Amtsgericht sprach den 86-jährigen Ehemann am Dienstag frei. Das Verfahren gegen seine 87-jährige Ehefrau, die im Rollstuhl sitzt und an Demenz leidet, soll wegen ihres Gesundheitszustandes eingestellt werden. Dem muss die Staatsanwaltschaft aber noch zustimmen. „Ich kann nicht feststellen, dass sie sich schuldhaft verhalten haben“, sagte der Richter. Der Gesetzgeber habe nicht festgelegt, wann das Kontaktformular auszufüllen sei.