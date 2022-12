Videosprechstunde Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Seit Pandemie Fast 900.000 Videosprechstunden von Ärzten abgerechnet Von dpa | 27.12.2022, 10:01 Uhr

In Arztpraxen und bei Therapeuten hat die Corona-Pandemie für einen regelrechten Digital-Boom gesorgt. Videosprechstunden wurden plötzlich gern und oft genutzt. In diesem Jahr deutet sich ein Rückgang an.