Gesundheit Fast 5000 Fälle von Affenpocken weltweit gemeldet Von dpa | 23.06.2022, 20:33 Uhr

Die Zahl der Affenpocken-Nachweise wächst in aller Welt. Europa ist am schwersten betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt. Fachleute beraten in Genf, ob Alarm geschlagen werden muss.