In Bayern hat sich eine Person mit dem seltenen aber fast immer tödlich verlaufenden Bornavirus infiziert. FOTO: dpa/Kay Nietfeld Seltene Infektionskrankheit Fast immer tödlich: Mensch in Deutschland mit dem Borna-Virus infiziert Von Alina Groen | 08.06.2022, 11:35 Uhr

In Deutschland hat sich ein Mensch mit dem Borna-Virus infiziert - eine äußerst seltene Erkrankung. Doch genau dieses Virus bringt in den meisten Fällen den Tod. Was bisher über die Virusinfektion bekannt ist.