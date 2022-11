Long Covid Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Kongress in Jena Fachleute für bessere Abstimmung bei Long Covid-Behandlung Von dpa | 21.11.2022, 11:25 Uhr

Langes Warten auf Termine in Spezialambulanzen, überlastete Hausärzte und die passende Therapie noch nicht gefunden - viele Long Covid-Kranke sind in Not. Ein Kongress in Jena beleuchtete die Situation.