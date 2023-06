Luftverschmutzung Foto: Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire/d up-down up-down Belastete Luft Expertenrat: Umweltkrisen gefährden die Gesundheit Von dpa | 19.06.2023, 16:33 Uhr

Umweltkrisen sind nach Ansicht eines Beratergremiums der Bundesregierung eine zunehmende Gefahr für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. In Europa seien etwa 15 Prozent der Todesfälle auf umweltbedingte Risikofaktoren zurückzuführen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU). Eine besonders große Bedeutung für die Gesundheit habe die Belastung der Luft mit Schadstoffen, insbesondere mit Feinstaub.