Covid-19 EU-Kommission lässt Booster gegen Omikron-Sublinien zu Von dpa | 13.09.2022, 10:33 Uhr

Nach den Omikron-BA.1-Impfstoffen, deren Auslieferung kürzlich begonnen hat, ist nun ein weiteres Präparat in der EU in greifbarer Nähe. Es geht um einen Booster, der an die aktuell vorkommenden Erreger angepasst ist.