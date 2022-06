Die Anmeldung des neuen Integrierten Notfallzentrums (INZ) im Marienkrankenhaus. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Gesundheit Erstes Integriertes Notfallzentrum in Hamburg eröffnet Von dpa | 01.06.2022, 15:29 Uhr

Am Marienkrankenhaus ist am Mittwoch das erste Integrierte Notfallzentrum (INZ) in Hamburg eröffnet worden. Das Zentrum wird künftig rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr die Notfallversorgung von Patienten übernehmen, teilten die Verantwortlichen mit. Zu der Einrichtung gehören das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus sowie eine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH).